基隆河自行車道新北銜接基隆、台北串聯計畫於去年9月開始動工，完工日期卻延後，新北市議員張錦豪6日前往施工現場會勘。（張錦豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

基隆市議員楊秀玉也希望工程能夠盡快完成。（楊秀玉服務處提供／葉書宏新北傳真）

基隆河自行車道新北銜接基隆、台北串聯計畫於去年9月開始動工，預定於5月竣工的，卻一直延後，新北市議員張錦豪、基隆市議員楊秀玉持續關注進度，他們均期盼，工程早點完成，讓新北、基隆的居民可以體驗完整的自行車道，以免危險。

張錦豪多次在議會提出質詢要求市府相關單位掌控好進度，但完工日期卻從5月延至7月、8月，最後還延到10月。

張錦豪6日前往施工現場會勘，發現只有幾名工人，完全看不出趕工的情形，且銜接的五堵隧道內，還發現補強鐵片有疑似毀損的狀況。

張錦豪表示，以往自行車騎士想從汐止往基隆，必須與汽、機車在台2線上爭道，不只空氣不好，且非常危險，當時看見這種狀況，便與立委段宜康及相關單位研議，看要如何設置自行車專屬道路。

張錦豪提到，當時遇到最大的問題，就是土地道路取得部分，經長時間與高公局協商，在各機關單位的協助下，終於拍板定案，打造自行車專屬路線，還具運動及節能減碳功能，沒想到250天的工程，卻又多拖了快150天。

基隆市議員楊秀玉則表示，為了市民騎乘自行車的安全，也曾多次前往現場查看，會積極地與相關單位溝通，希望工程能夠盡快完成，讓民眾不用再與汽、機車爭道。

(中時 )