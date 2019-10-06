國際的青年創業家當中，現年24歲的柏葉．史萊特(Boyan Slat) 一定是最在乎環保的一位，他集資創立海洋基金會(The Ocean Cleanup)的目的就是「收垃圾」。他研發的一種清理網在經過多次失敗後，最近終於成功運作，有效的利用海風與海流來收集人類製造的大量塑膠垃圾。

科學警報(Science Alert)報導，2013年，史萊特創立了非營利性組織的海洋基金會，旨在對抗「超大太平洋垃圾群」(Great Pacific Garbage Patch)，這個垃圾島非常大，面積是德州的兩倍多。

該小組設計了一種裝置，可以像巨型手臂一樣被動地將塑膠收集起來。但是該系統在去年底試用時，就遇到了好幾障礙，包括設計和製造上的缺陷，不是手臂無法有效張開，就是收集到的垃圾不能有效保持在範圍裡。所幸他們在經過兩次改進後，系統有效的運作了，開始穩定的捕撈垃圾。

史萊特在16歲時第一次潛水，發現海裡到處是垃圾，於是立志清理海洋垃圾。(圖/海洋基金會)

到目前為止，該小組的清理網相當有成效，已經收集了大型魚網、塑料片(可能是更大塑膠物體的碎片)，以及長度僅1公釐的微型塑膠粒，都能收集到。

海洋基金會的新聞稿中說，該系統能捕到塑膠微粒，這是令人驚訝的收獲。因為原本沒有料想到，先前研究表明，塑料微粒可能像火山灰一樣，朝著海洋底部下沉，因此應該不太可能保持漂浮在海面附近。

研究人員之一洛藍特‧勒布雷頓（Laurent Lebreton）說：「系統捕獲的許多碎屑，很多看起來很舊，已經有被風化分解了，我們並沒有真正找到任何塑料袋或吸管，但是我們發現了很厚、很硬的塑膠碎片。

」

U形塑膠捕集系統與攔油網很類似，只是它經過精心設計，可以利用洋流來被動收集垃圾，設備最大的部分是一根由高密度聚乙烯塑料製成的600公尺管道，管道連接著篩網，篩網向海下延伸大約3公尺，負責捕各種垃圾。

團隊認為，清理網最大的改進，要歸功於六月推出新安裝的降落傘系統，它有效的利用海風，穩定位捕集器。

第一代系統中，篩網像裙子一樣固定在管道的底部，但是研究小組發現，這種配置在管道和篩網接合處產生了很大的壓力，結果在2018年底，管道底部出現裂縫，導致18米的管線脫離。

為了解決此問題，海洋清理將攔阻網移到了管道的前面，並用吊索將其連接起來。該團隊還在網子後方安裝了一條軟繩（類似於分隔游泳池泳道的軟繩）以保持形狀。

6月，團隊再安裝使系統減速的降落傘錨定器，並嘗試以相反的方向轉動設備，並裝上可充氣的袋子，使系統更快地拖曳。

史萊特在博客上寫道，降落傘的錨點被證明是「制勝法寶」。

不過，團隊仍然在密切注意補集器的未來發展，首先它必須能運作超過一年，也就是面臨海洋上的四季都能順利運作，包括嚴酷的冬天。

假如這個挑戰也渡過了，史萊特希望，類似的系統能夠大量在海上散布，清理這些人類造成的環境汙染，而且光是把垃圾收集起來是不夠的，還要有清理船把集中起來的垃圾，運回陸地處理。

史萊特說，一旦系統規模擴大了，他希望訪問那座巨大的太平洋大垃圾島，以觀察能否把它清理掉。不過，由於他容易暈船，所以目前他仍然是在陸地設計設備。

(中時電子報)