正如「小皇帝」詹姆斯所說，洛杉磯今夏最大贏家不是湖人或快艇，而是史坦普中心！根據美國票務網站《Ticket City》提供售票資訊，目前排在票價暴漲前兩名的場次，都是湖人出戰快艇的「洛城內戰」，可見球迷多想看這兩隊對決。

目前10月23日湖人主場迎戰快艇的開幕戰，靠近場邊的下層看台票價，早已突破2000美元(約台幣6.2萬)大關，甚至最貴票價來到2965美元(約台幣9.2萬)，位置最好的場邊座位席並未公布票價，原因是搶到票的人根本捨不得賣出。

12月26日同樣由湖人與快艇擔綱演出的耶誕大戰，下層看台的中央位置最高售價來到5247美元(約台幣16.2萬)，好一點的位置也在3000美元(約台幣9.2萬)以上，甚至視野最佳的場邊座位席的售票，已經來到9000美元(約台幣27.8萬)。

值得一提的是，排在例行賽票價第3高的球賽，也跟洛杉磯有關，那就是11月14日湖人主場迎戰勇士，下層看台座位售票最貴已經來到2815美元(約台幣8.7萬)，畢竟這些比賽都只是例行賽而已，票價就衝到如此誇張地步相當罕見。

(中時電子報)