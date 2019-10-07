注意！夫妻雖然分居打離婚官司，但只要手續還沒辦好，跟其他人發生性關係，還是可能吃下通姦官司！

新北市一名人妻「小雅」（化名），與丈夫分居並打離婚官司，但在訴訟期間，她就先後與2男發生性關係，誇張的是，竟用兒子手機拍下性愛畫面；丈夫無意間從兒子手機看到「老婆」與小王的「激戰片」，氣炸提告。新北地檢署審理後，依通姦罪將小雅與2名小王起訴。

起訴書指出，小雅與丈夫結婚11年，2016年開始分居並進行離婚訴訟，去年法院判准離婚。據三立新聞報導，但在這2年期間，小雅先與一名壯漢在租屋處發生性關係；之後又跟另名男子在他工作室「大戰」，還用兒子手機拍下激情過程，去年7月被丈夫意外發現。

小雅向檢察官坦承與2男發生關係，且皆坦白告知對方自己正在打離婚官司；儘管2男都辯稱不知道小雅人妻身份，但檢察官依據小雅證詞和性愛片等證據，依通姦罪將3人起訴。

(中時電子報)