美國總統川普深陷通烏門醜聞，面臨對手民主黨的彈劾威脅，不過他的支持度近期卻來到今年新高，先前不少專家分析美國經濟榮景是他能夠維持人氣的原因，不過美國政治分析師諾瓦克（Jake Novak）認為，川普睥睨國家體制的不羈形象太過鮮明，和那些無聊的政客形成強烈對比，以至於選民會用不同的標準看待他，而這也是他在歷經多次風波後仍能屹立不搖的關鍵。

川普深陷通烏醜聞，面臨眾議院民主黨團發起的彈劾調查，形象重挫，不過根據美國Hill-HarrisX survey 2日公布的最新民調顯示，川普的支持度來到49%，是今年來最高。

川普支持度不因醜聞下墜反而上升，令許多人大感不解，美國政治分析師諾瓦克在美國財經媒體CNBC撰文指出，那些對此大為震驚的人一定還沒接受他2016年就已經當選美國總統的事實。他說，總體而言，數百萬美國人會投給川普，就是因為他「討人厭、打破成規、睥睨所有政治體制」。

如果這些選民真的要因為通烏門一案不滿川普，那代表他們要真心相信前國務卿希拉蕊或前總統拜登沒有貪腐、所有美國政府體制及規範都值得尊敬，但事實是，很大一部分美國人根本就不吃這一套，不信任也不尊敬政府，所以他們大體上對川普現在扮演的角色是可以接受的。

套用一句美國喜劇演員兼政治評論家米勒（Dennis Miller）在個人臉書上的評論：「一個簡單的事實是，如果川普是一個模糊的總統，那他就當不成總統。」這超越了醜聞或任何難搞行徑，就算經常錯字連篇的推文也加深了川普的個人形象，而這個事實在2016年選戰中更是明顯，即便他經常誇大其辭、講話漏洞百出、一堆不實言論，選民已經學會用不同標準評判他，川普已經建立了一個大眾都能接受的澎風形象，媒體不斷地事實查核只是在浪費時間，而且這個是任何其他政治人物都學不來的。

諾瓦克指出，個人招牌也將影響川普能不能挺過這次彈劾風波。他分析前美國總統尼克森（Richard Nixon）、柯林頓形象不同，面臨的彈劾威脅後座力也不同，1968年尼克森主要以法治及秩序的形象當選總統，後來發生的水門案重挫了他的法治形象，即便他並未真正被彈劾，但當他1974年辭職下台時，支持率已經掉到22%谷底。柯林頓當年面臨的彈劾指控是偽證罪，不過當時他正深陷與白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）的桃色風波，鑒於柯林頓過去的花邊新聞，大多數美國人對於這起緋聞一點也不意外，反而讓更多選民認為和其他候選人相比，柯林頓因此多了點人味。

不過諾瓦克也強調個人品牌不是影響彈劾結果的唯一因素，當時國家的經濟狀況也是原因，但是不論如何，川普都是特別的，選民評斷他的標準也不同於別人，只要其他候選人還在照固有模式參選，諾瓦克認為川普非常有機會能夠打贏2020選戰。

(中時電子報)