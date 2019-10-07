火箭總管莫瑞公開在推特發文支持香港風波持續發酵當中，大陸籃協更在官方微博發表聲明，「休士頓火箭俱樂部總管莫瑞公開發表涉港不當言論，大陸籃協對此表示強烈反對，並將暫停與該俱樂部的交流合作事宜。」等同姚明也表態了。

儘管身為大陸籃協主席的姚明，NBA生涯都在火箭度過，也跟火箭始終保持良好合作關係，卻因這次莫瑞發推支持香港風波，姚明當然必須趕緊表態，率先「中箭」的，就是原訂10月中旬於蘇州舉行的第1屆國際籃球冠軍盃邀請賽。

原本這次國際籃球冠軍盃邀請廣東宏遠、新疆廣匯兩名大陸CBA球隊，跟NBA發展聯盟的里奧格蘭德河谷毒蛇(火箭下屬球隊)、德州傳奇隊(獨行俠下屬球隊)進行對決，CBA公司已把媒體申請刪除，目前還沒確定是否取消或換隊。

除了大陸各大媒體爭相譴責莫瑞，更徹底遷怒到火箭隊與整個NBA，目前甚至傳出原本央視打算直播10月10日湖人對決籃網的NBA上海賽，節目表也暫時改成轉播2022年世界盃足球賽資格賽，看來這次莫瑞挺香港風波只會越演越烈。

(中時電子報)