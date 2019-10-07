香港政府日前宣布集會遊行不得蒙面，民進黨政府立刻批評是違反民主潮流。但是2018年4月反年改遊行中有人蒙面，被民進黨政府痛斥為違法。不禁讓人產生疑問，到底台灣集會遊行可不可以蒙面？網友嘲笑，就雙標黨阿！

香港行政長官林鄭月娥10月4日宣布，根據《緊急情況規例條例》成立《禁止蒙面規例》，並於5日零時起實施。依《禁止蒙面規例》，在未經批准集會中蒙面者，可判罰款2.5萬港元(合台幣10萬元)及監禁1年。

民進黨主席卓榮泰表示，這是開民主的倒車。立法院長蘇嘉全在臉書呼籲香港政府，《禁蒙面法》的實施，等同於朝著戒嚴的方向前進，這種違反民主潮流的作法，非但沒有辦法解決民意的怒火，而是火上澆油，期盼港府三思！

但時間回到2018年04月25日，立法院前面的反年改遊行有人蒙面，遭到當時行政院發言人徐國勇指參與集會「不可以帶面具」。

香港集會遊行蒙面才符合民主潮流！台灣反年改遊行蒙面，被民進黨政府痛斥是違法。

PTT也有人發問，台灣遊行可以蒙面嗎？有網友表示，「啊，我知道了，抗議藍的，可以蒙面，抗議綠的，不可以蒙面，是吧？」

網友批評，執政前，不要因為你要集會遊行就主張蒙面，應該刪除蒙面相關規定；執政後，要抓那些集會遊行者就主張不得蒙面，刪除蒙面相關規定就自此噤聲！

也有網友說，DPP在野時，集會遊行要求可以蒙面；DPP執政時，集會遊行要求不得蒙面。換了位置就換了腦袋的雙標黨！有台灣價值不可以相提並論！

(中時電子報)