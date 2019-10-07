氣象局PO出一張圖表示，未來一週兩波東北風，哈吉貝颱風間接影響，雙十連假留意長浪。（圖/氣象局）

雙十國慶連假即將到來，民眾計畫出遊或是國慶日當天參加典禮皆關心天氣。氣象局貼心製圖分析一周天氣，預測包括第19號颱風哈吉貝的路徑動向，也指出一週內台灣將受到兩波東北風影響，且降溫將很有感。

氣象局PO出一張圖表示，颱風哈吉貝未來將朝西北西移動，預測行至琉球南方海面後將逐漸北轉，直接影響台灣機率低。不過10日起台灣東半部、基隆北海岸及恆春半島有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。

國慶連假期間，有兩波東北風影響台灣。氣象局表示，第一波時間點在雙十連假前的周二、周三（8日、9日），受到東北風影響水氣增，北部、東部地區將會是多雲局部陣雨的天氣，中南部則不受影響。

國慶日（10日）當天，氣象局指出，則是晴朗而日夜溫差大的天氣型態，降雨零星，北部、東部地區晚間稍涼。

第二波則落在雙十國慶連假尾聲，周六（12日）起將再有一波東北風逐漸增強，北部、東北部地區會有感轉涼，最低溫約只剩下22度。至於中部地區則是天氣穩定，僅午後山區有零星降雨。

(中時電子報)