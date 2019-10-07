黃明志新歌〈舊傷口〉再次挑戰創作極限，採用驚世駭俗，碎屍兇殺題材寫歌，描寫人性反差衝擊。黃明志說：「這首歌的MV的創作背景是，20多年前馬來西亞轟動社會的兇殺案件。女受害者是一名脫衣舞孃，與有婦之夫維持著不倫之戀。當男方提出分手未遂，在一次與舞孃發生性關係之後將其女方殺害並分屍成多段，裝在垃圾袋子里拋棄在路邊。

當屍塊被發現後，隨即引起各界矚目。當案件水落石出後，兇手是一名接受高等教育，外型溫文儒雅的男士，從外表看不出他的兇殘，這樣的反差讓人覺得非常衝擊，也是這首歌想探討的議題。另外這支MV主要的目的是，不管一個人接受多高等的教育，或家裡條件多優渥，我們仍然應該在情商、情緒管理、待人處世上培養正面良好的建設，否則類似的慘烈社會案件仍會層出不窮。」

黃明志構思拍攝這支MV時，他的團隊極力反對，事因案件中的犯人已經刑滿釋放，並且改名換姓不知去向，因此團隊擔心翻拍這個故事會激怒對方，造成生命受到威脅。雖然如此，黃明志仍然堅持要把這個故事拍出來。當被問及是否會擔心自身的人生安全時，黃明志說：「這首歌創作的初衷是希望藉由這支MV讓社會更關注情商（EQ）和情緒管理，讓人們更重視人格和觀念的建設。」據了解這支MV的內容敏感，作為律師的MV男主角江昭上強烈建議他依定要在MV上標明故事純屬虛構，如有雷同純屬巧合等字樣來規避法律責任，避免不必要的麻煩。

(中時 )