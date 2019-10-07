劉若英5日擔綱「2019上海簡單生活節」壓軸嘉賓，第四度登上生活節舞台的她，開場演唱〈我還年輕 我還年輕〉、〈披星戴月的想你〉、〈春風十里〉三首新生代樂隊的歌曲，向音樂新勢力致意。劉若英說：「這是我第四次來到簡單生活節，每一次來都是我人生許多不同階段的開始，每次我都可以唱些不一樣的歌，和很多新的朋友，讓自己覺得有一點點的成長和進步。」

此外，劉若英演繹好友五月天的〈頑固〉和吳青峰的〈歌頌者〉，坦言很多歌都唱出了自己的心聲，例如〈頑固〉歌詞中「如果你能預知這條路的陷阱，我想你依然錯得很過癮」、「走過的叫足跡，走不到叫憧憬」就十分貼合她的心境。而演唱〈歌頌者〉時，劉若英將歌詞改編成「三十年過去了，我還在這唱著」，由衷感謝每一位一路相伴走來的歌迷、粉絲，「謝謝你們陪我到這裡」。

演出中場，她打趣表示前幾天一到上海就收到粉絲兩簍大閘蟹，大家的熱情讓她覺得自己非常紅，笑說：「很幸運一直被大家寵愛著，把〈粉絲〉這首歌送給大家也送給自己。」獻唱最後一首歌〈後來〉，粉絲「耍賴」大喊「不要」，不捨她離場的聲音大到讓她遲遲無法開口唱，被可愛粉絲逗樂的劉若英，隨後清唱「走吧，走吧，人總要學著自己長大。走吧，走吧，你們還要趕火車回家」才哄住粉絲。

劉若英四度受邀擔任簡單生活節嘉賓。（相信音樂提供）

劉若英四度受邀擔任簡單生活節嘉賓。（相信音樂提供）

(中時 )