國際專業運動品牌361°以提供各種跑者最佳舒適體驗為宗旨，於台中大遠百全新盛大開幕，邀請中華職棒啦啦隊女神「峮峮」，擔任361°一日店長，與現場粉絲分享361°的運動態度，峮峮一身爆乳露腰運動背心短褲搭配微透的白色外套俏麗登場，表示運動是自己維持好身材的秘訣，而運動裝備則是不可或缺的一環，並現場分享361°服裝特點，親自幫客人試穿，現場粉絲瘋狂嗨翻天。

吳函峮（峮峮）是中華職棒啦啦隊人氣女神，擁有甜美外貌及魔鬼體態的她，去年球場上熱舞應援引發關注爆紅，今年更趁勝追擊發行個人寫真書。剛剛發行個人寫真集的峮峮，首次前進台中擔任361°一日店長，表示平時都以練舞跟重訓維持自己的身材，因此好的裝備可以幫助運動，而361°能夠為不同程度的跑者設計鞋款，可以幫助大家持續運動減少疲累不易受傷，像腳上FANTOM鞋款，不只是好穿搭，同時也非常柔軟舒適，鞋面使用的立體編織工程網布，非常有彈性，恰如其分包覆雙腳，久站久走都不累，讓她覺得非常喜歡。

峮峮化身361°一日店長，貼心為粉絲試背運動背包。（361°提供／鄧心瑜傳真）

中獎幸運兒跟峮峮互動拍照，現場嗨到最高點。（361°提供／鄧心瑜傳真）

峮峮自去年爆紅，其他類型工作邀約不斷，隨然仍有不足的地方，表示自己如同361°的品牌精神，用多一度的熱情來支援多一度的超越，不斷學習精進自己，為了帶給粉絲們更好的自己，也希望粉絲可以跟她一起不斷超越現在的自己！現場粉絲也大聲呼應，令峮峮非常感動。

零距離為粉絲試服裝化身為361°一日店長，峮峮特別幫粉絲親自試穿，表示361°的運動裝備不只是要好看，材料摸起來也非常舒適，而且吸濕排汗效果極佳，粉絲直呼峮峮服務實在是太好了，立馬追加購買361°的其他商品。受到峮峮的人氣魅力，現場簽名活動粉絲塞爆會場，更有粉絲遠從台北下來。當天適逢台中大遠百周年慶，361°更開放好禮多重送，加碼讓峮峮抽出三位幸運粉絲與峮峮1對1零距離互動拍立得合照，及15項品牌好禮抽獎，讓現場粉絲瘋狂，得獎粉絲表示很喜歡361°的跑鞋，今天也買了一雙，更為了活動從早上開門就來排隊等待，真的太幸運了！

國際專業運動品牌361°國際線致力於提供各種程度的跑者專業裝備，從緩震、支撐到競速鞋款皆受到國際鞋壇獎項肯定，被譽為製鞋專家。今年為了提供消費者更好更新的服務，361°在台中大遠百全新盛大開幕，除了提供榮獲美國跑者世界雜誌評測及物理治療師推薦的鞋款體驗，搭配周年慶期間品牌特別加碼消費3,610元現折300元，任意商品滿3,000元再贈運動毛巾，滿6,000元加送晴雨魔術傘，讓消費者盡情享受361°獨家科技的舒適魅力。

峮峮化身361°一日店長，親切為小粉絲簽名。（361°提供／鄧心瑜傳真）

「啦啦隊女神」峮峮化身361°一日店長人氣爆棚。（361°提供／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)