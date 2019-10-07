在過去的100年中，男性一直採用保險套或是輸精管結紮的方式避孕。眾多科學家試圖從男性入手，尋求更低創、更方便的避孕方式。但是一些專家認為，男性避孕的未來可能會以凝膠形式出現。不過若證明成功，我們可能要等待至少20年才能普及。

目前有一種新型避孕膠Nesterone，是一種睾丸激素凝膠。男性只要將這種凝膠塗抹在肩膀或上臂，經皮膚吸收後就能減少精子生成數量，但不會影響其他荷爾蒙表現，這種凝膠的主要成分為兩種合成激素：黃體酮和睾酮，使用時男性只需將凝膠塗抹在上臂或肩部，只需要一分鐘左右就可以被吸收。大約20週左右，當精子數量減少到每毫升100萬顆以下時被認為沒有生育能力

黃體酮是卵巢分泌的具有生物活性的主要孕激素。黃體酮的存在會使男性體內無法產生正常應有數量水準的精子。而合成的睾酮主要用於抵消孕激素導致的激素失衡，也就是說，並不會對男性的性能力產生影響。該凝膠目前正在夫妻中試用，但今年計劃在試驗中招募更多夫妻，以進一步開展這項研究。研究人員預計 2022 年報告凝膠的避孕成功率，預期可達 90%。

不過研究人員表示，按照目前的發展速度，這種新的男性避孕方法最快將在市場上投入需要20年的時間。

(中時電子報)