今年10月，台灣不只歡慶國慶，在台北信義區、松菸也很時尚！今年第二屆「2019 台北時裝週 SS20」於10月4日至13日展開一連串精采絕倫的時尚活動，並以「NOWism」 為發想，展現台灣時尚設計躍上國際時尚舞台的序幕。文化部長鄭麗君也預告，明年的台北時裝週也將躍增成2季，分為春夏、秋冬，也將舉辦設計師獎，鼓勵更多台灣設計師，讓台灣創意讓更多人看見！

文化部鄭麗君部長身著台灣知名服裝設計師陳季敏的作品。（圖取自文化部官網）

以「NOWism」為主題，NOWism就是「現在主義」，現今台灣的時尚多元且豐富的內涵是由過去台灣多語言、多文化的融合形塑而成，在此次台北時裝週將一次聚攏所有台灣設計師各種獨特的創意，從中一窺台灣時尚產業豐富多樣的美學主義，並保留過去的美好、創造無限的未來。此次官方宣傳影片陣容更是超越以往規模，邀請到9m88、莫莉、邱澤、范瑋琪、陳庭妮、陳建州、黃子佼、藍心湄共同擔任「2019台北時裝週SS20」大使群，展現自我風格、表現多元的時尚態度。

「材質實驗」主題秀結合各種材質，系列以叛逆搖滾、另類搖滾、StreetRock、SportRock、3D-Rock，將搖滾元素中的經典符號，利用最新的數位設計整合3D-Disign、3D-Printing、Laser-cutting等製程應用到設計創作中。（圖取自文化部官網）

6日在世貿三館的歡迎晚會，文化部長鄭麗君也特別出席這場時尚盛典，感謝所有與會設計師、國內外買家、廠商及貴賓的支持，還有經濟部、教育部、原民會和台北市、新北市政府等各部會參與，共同成就這場重要的時尚盛事。鄭麗君部長表示，文化部將致力打造一個專屬台灣設計師的嶄新舞台，將台灣時尚貢獻於世界，讓台北成為亞洲的時尚新地標，相信從亞洲最自由、多元、開放、包容的台灣文化所孕育出的台灣時尚，一定能帶給全世界耳目一新，一個屬於台灣的時尚新力量。

此次晚會邀請重量級國際時尚人士和國內時尚權威與國際買家，並串聯各大時尚頂級品牌、邀請台灣頂尖設計師、時尚創意與藝術工作者跨界合作並結合精采的聲光科技、表演藝術、音樂元素、影像創作等展現一連串令人嘆為觀止的時裝展演，並以現代舞蹈結合服裝展演並透過音樂節奏的巧妙編排，名模的華麗走秀，激發全新創意與多元想像，為時裝秀帶來耳目一新的演出，也讓現場賓客體驗一場視覺與聽覺的時尚饗宴之旅。

此次「2019台北時裝週SS20」更甚以往時尚相關演出，動員全台名模陣容與台灣頂尖品牌，包含「品牌秀」設計師 (依品牌英文名排列)：#DAMUR-黃世舜、CHARINYEH-葉珈伶、Dleet-李倍、DOUCHANGLEE-竇騰璜&張李玉菁、GIOIA PAN-潘怡良、if&n-蔡宜芬、INF-郭瑋、JAMEI CHEN-陳季敏、JUST IN XX-周裕穎、oqLiq-洪琪&林家豪、Seivson-申子芹、SEW INCORPORATION-游家穎、shen yao-黃聖堯、SILZENCE men-陳俊良、UUIN-劉子超&劉燕純&林宏瑜、YENLINE-許艷玲。

另外，還有「主題秀」設計師，包含永續創新(張亞詰、黃俊傑、李嘉泉、李貞怡、李世熙、林志杰X李若勳)、材質實驗(王彥熙、陳長忻、林盈孜、湯俊翔、柯靉廷、劉奕聖、SINGTEX、MODEX)、原民文化(高勝忠、余仁瑋、馮秋月、楊慕仁、風美香，MAYA)、庶民生活(WEAVISM、日常經典、OqLiq、DRILLING LAB、nozzle quiz、E.Lab)，總計120套獨特文化設計服裝，完美演繹2020春夏新作，展現台灣時尚與國際零時差的重要地位，每位品牌設計師都有不同的成長背景、靈感來源及詮釋方式，成就現代台灣設計師繽紛多元、百花齊放的風景，一齊展現台灣設計師多元而豐沛的創造力，以及展現台灣時尚無窮設計力。

黃子佼身穿台灣設計師品牌JUST_IN_XX服裝。（圖取自文化部官網）

今年出席「2019台北時裝週SS20」紅毯的藝人星光雲集，包括3位國際名模-林嘉綺、邱馨慧、唐熒霜、爵士女神-9m88、甜美公主-Selina任家萱、美肌女神-方志友、試鏡女王-王曉書、戲劇天后-李千那、笑顏女神-李佳穎、正能量R＆B女神-吳卓源、氣質才女-林予晞、陽光型男-邱木翰、電眼男神-邱澤、演藝圈甜蜜夫妻檔-范瑋琪與陳建州、時尚寵兒-莫允雯、百變女星-陳庭妮。

還有「跨界才子」稱號的名主持人-黃子佼、健談女星-曾之喬、甜心女孩-歐陽妮妮、雙料視帝-謝佳見、空靈美女-簡廷芮、時尚部落客-莫莉等國內最知名的高人氣KOL、Youtuber；另有造型師史丹利、Judy Chou、阿傑、展榮、展瑞、理科太太、黃大謙、游宇潼、木曜四-溫妮、張藝、鍾明軒等話題人物及最具影響力新秀聚集共襄盛舉，身穿各品牌設計師服裝力挺台灣品牌的時尚與創意，讓穿上台灣設計師作品成為一種全民驕傲的時下潮流，讓世界看見台灣新時尚的強力崛起。

(中時電子報)