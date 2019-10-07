來台8年，丹頂鶴搬新家囉！台北市立動物園在6日於鳥園區為全新落成的「新丹頂鶴展場」，舉行熱鬧隆重的啟用典禮。由於日本北海道釧路市在2011年，為擴增丹頂鶴域外圈養機構及深化台日友誼，特別贈送我方一對丹頂鶴「Big」和「Kika」，緊接著在2012年釧路市動物園又與台北市立動物園簽署友好交流協定，雙方互動往來頻繁。此次適逢「新丹頂鶴展場」開幕，日本北海道釧路市蝦名大也市長也親自率領市議員、釧路日台親善協會及釧路市動物園古賀公也園長等貴賓前來祝賀。

「新丹頂鶴展場」落成啟用典禮，儀式熱鬧隆重，活動圓滿順利。（台北市立動物園提供）

丹頂鶴主要分布在日本、中國、俄羅斯等地，其中日本的族群是不遷徙或僅短距離移動，除了少數日本動物園有圈養北海道的專屬族群外，台北市立動物園的這對丹頂鶴「Big」和「Kika」，是全球唯一的日本海外族群。2011年透過國際合作由北海道釧路動物園來台，希望藉由跨國的域外保育合作，將圈養族群分散管理，避免集中於單一國家或機構，以減少天然災害或疫病侵襲而損及全體族群的風險，並建立域外保育的衛星族群。

於鳥園區舉辦的「新丹頂鶴展場」落成啟用典禮，台北市中正幼兒園的小朋友演出精彩的丹頂鶴舞蹈打頭陣。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園自103年開始，於兩棲爬蟲動物館正前方綠地，著手規劃設計新的丹頂鶴活動場，除了平面空間擴增，場內將陸續種植更多的蘆葦，以貼近野外自然棲地的樣貌，蘆葦亦可成為丹頂鶴於繁殖季節時，築巢所需的巢材，水域內也將放置活餌，讓丹頂鶴可以自行捕食。

在室內欄舍的部分，特別增加空調系統，未來夏季如遇炎熱高溫的天氣，「Big」和「Kika」就可以進入室內避暑乘涼。隨著「新丹頂鶴展場」落成啟用，除了可以提供「Big」和「Kika」更優質的生活環境之外，多元的遊客參觀視角，也有助於教育推展與保育之研究。

今日上午10點鐘於鳥園區舉辦的「新丹頂鶴展場」落成啟用典禮，首先由台北市中正幼兒園陳湘羚園長，率領一群天真可愛的小朋友演出精彩的丹頂鶴舞蹈打頭陣，活動現場除了日方的貴賓觀禮外，台北市政府教育局洪哲義副局長、新竹市動物園楊家民主任、台北市文山區鄭裕峯區長及國立台灣博物館研究組許毓純組長等，也特地前來共襄盛舉，讓開幕儀式顯得熱鬧隆重，活動圓滿順利。

(中時電子報)