◎中國時報

● 2020年選戰進入倒數，綠陣營全面啟動資源戰！據企業界人士透露，由蔡英文總統、立法院長蘇嘉全出面，凡數得出名號的企業人士、上市櫃董事長、總經理等，都曾到過總統官邸，或是院長官邸，且都帶著笑臉離開。

● 香港《禁蒙面法》生效後，網民6日又號召舉辦全民戴口罩的「反惡法、和理非」遊行以及「九龍革命」遊行，前者宣稱將號召三百萬人上街。而遊行期間也爆發多次衝突，多處地鐵遭縱火以致停駛，警方以催淚彈驅散示威群眾，並拘捕多人。「九龍遊行」則有計程車司機開車衝撞示威者，被示威者包圍後毆致重傷，另有多家陸資銀行鐵閘遭破壞，場面十分混亂。

● 蔡英文總統配合競選小物，首波以「1450元」號召英粉進行小額募款，1萬份瞬間搶訂一空，不僅迅速集結人氣，也讓1450負面的網軍代稱「被洗白」，卻也印證了小英網軍確實有「把黑說成白」的能力和創意。

● 蔡英文總統6日前往宜蘭與新住民見面，會後被問及在馬政府時期擔任國安會祕書長的蘇起，日前指兩岸關係會因蔡總統連任等因素，遽增「地動山搖」可能性。蔡總統回應說，時空環境不一樣，不要再把已證實是錯誤的政策再拿出來說。

◎旺報

● 支付寶公布最新十一長假消費報告顯示，除突顯假日經濟的大爆發外，整個消費曲線正由一二線城市向三四線城市輻射擴散，此舉等同消費能力正在全大陸形成遍地開花的結果。尤其是著名小景點或小眾目的地深度旅遊更成為此次十一長假的消費升級新寵。

● 過去大碗吃喝玩樂式的旅遊模式，現在愈來愈不風行，過去拚命往一二線城市擠的旅遊玩法也不再是主流。隨著大陸消費升線，大陸民眾出遊的方向已由以往重量不重質的型態，開始逆轉，甚至所衍生的消費經濟實力更甚於往昔，這種變化在此次十一長假尤為明顯，預料將成為帶動大陸經濟成長動能的新引擎。

● 阿里巴巴集團6日發布的《2019十一黃金周消費數據報告》顯示，出門旅遊仍是十一黃金周主流度假方式，總體來看，消費和旅遊均有從境外向境內回流趨勢、低線（三、四線及以下）城市消費蓬勃發展，今年消費還呈現出「新、家、國」三大特點。

● 大陸國慶黃金周7天長假境內遊人次上看8億，也為不少旅遊景區帶來龐大收入，不少景區都在A股上市，人山人海也代表這些上市公司有望賺得荷包滿滿，聰明的投資人可從中尋覓投資機會。

◎工商時報

● 台股股后爭霸熱鬧展開，外資連點精測、信驊、矽力-KY三檔準千金報到，尤以精測後發先至：股價超車居第二高價、外資給出目標價為準千金中最高的990元；外資圈人士說，因國際資金條件仍寬鬆，營造有利高價千金局面，若有研究機構把目標價再升級至四位數，股后爭霸戰必更有看頭。

●香港政府實施《禁蒙面法》後再度引爆激烈抗爭行動，使連月來損失慘重的商家關門避難，而過去視香港為重要市場的國際精品業也擔心業績受波及。加拿大皇家銀行（RBC）估計第三季精品業銷售因此下滑三到六成。

●繼南港「世界明珠」辦公大樓、「京華城」購物中心陸續拍板成交後，第四季商用不動產市場顯得躍躍欲試，台北市下一個商用不動產的焦點，將是11月登場，底價近百億的北市「信義行政中心」50年地上權標售案。商用不動產市場專家直指，這筆標案「是金融壽險業的菜！」最適合開發辦公大樓，預期脫標率100％。

● 距離2020總統大選不到百日，行政院、各部會總動員，鎖定百工百業、特定族群推出包羅萬象利多政策。每逢總統大選年利多滿天飛，藍綠執政皆然，只是今年啟動時機特別早，自7月民進黨內激烈總統初選算起，利多政策撒下銀彈至今積累高達2,244億元。

(中時電子報)