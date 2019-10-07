距2020總統大選剩不到百日，民調低迷的國民黨總統參選人韓國瑜，要如何把流失的年輕人和中間選民拉回來？名嘴尚毅夫幫出猛招，就是韓國瑜試試維持沉默一個禮拜。

尚毅夫在政論節目《新聞面對面》指出，如果他是韓國瑜的幕僚，他會建議韓一個禮拜不要出來，也就是維持沉默一個禮拜，然後再看大家的反應。之所以這樣建議，是因為他有時去看很多人的支持度都很奇怪，像鴻海創辦人郭台銘宣布不選、不出來亮相的時候，他的支持度卻上升了；還有在馬英九執政時支持度下降，然後他若坐在總統府內都不出來、也不講話的時候，支持度反而又回升了。他強調，其實有時不出來，支持度反而會回升。

尚毅夫建議說，韓國瑜就試試一個禮拜不要出來，然後就去討論一下後續的作法，包括國政、主打的政策，研究完了以後，也就是靜默一個禮拜之後，就不斷推出政策，是比較具體化的政策，而不是口號式的。讓大家覺得韓國瑜不再說錯話，先忘掉那一段，或許有人看到他的政策後認為不錯，慢慢地就會去接受。因為現在韓國瑜做每一件事，年輕人就會找一些方式來消遣他，若他一個禮拜不給年輕人消遣，可以吧？當然韓國瑜還是照常上班，只是不出來講話，尚毅夫說，他想了半天，只有這一招。

(中時電子報)