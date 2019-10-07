葡萄牙今天舉行國會大選投票，4份出口民調顯示，總理柯斯塔領導的社會黨可望大獲全勝，但很可能無法拿下國會過半席次，這代表柯斯塔將尋求其他政黨合作以籌組聯合政府。

路透社報導，4份出口民調指出，中間偏左的社會黨（Partido Socialista, PS）得票率預計介於33.3%至40%之間。

2015年10月國會選舉，社會黨拿下32.3%得票率，並在國會230席中奪得86席。如今葡萄牙歷經4年經濟穩健成長，柯斯塔（Antonio Costa）領導的社會黨可望在這次選舉拿下更多席次。

出口民調還顯示，主要反對派社會民主黨（Partido Social Democrata, PSD）得票率預計介於24.2%至31%。

從出口民調來看社會黨雖然大獲全勝，但很可能無法搶下國會過半席次，現在的主要問題將是柯斯塔要尋找哪些政黨籌組聯合政府。

(中央社)