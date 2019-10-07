10/7-10/13｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽，來講一周星座運勢了！她指出周三 （9日）金星從天秤進入天蠍，金星天蠍利於處理保險、債務、銀行貸款事宜，或使金融體系的板塊移動，也利於探討生死這類沈重議題，或享受金錢帶來的樂趣（小心花錢如流水）。此外，也要關注佔有慾、與性話題。關係深化，進入下一個階段，關係面臨金錢與得失的考驗，以及關注「性」的話題與產業。

另外，本周火星已正式加入天平星群，帶動強大的「不公就抗爭」能量，代表本來就有矛盾的「雙方關係」，開始「硬碰硬」，會發生立場、價值觀無法協調、所以各自強硬，直接槓上。這次的能量越到10/12(六)的滿月就越激烈。

日、火天平令「人際、合作關係」變得更積極活絡，不管是衝撞或對話都是溝通。「風格迥然不同的人被湊在一起」，雖不相同、不相容，但也可能迸發出另類火花。唐綺陽勸大家，本周就主動一點，或者「一旦有機緣就不拒絕」，人與人的關係，國與國的外交，都會有戲劇性、快速的變化。

重要星象：金星將進天蠍，日、火皆在天秤。

工作注意：↓

天蠍：將被盯上，與老闆的關係百味雜陳

射手：應按部就班，臨時的突發奇想會帶來麻煩

水瓶：遇到意見多的人，應用智慧來化解

雙魚：柔軟應對，強勢愛出意見的人

桃花注意↓

白羊：主動進攻、展現個人魅力，溫柔體貼能加分

雙子：通殺型萬人迷，當心惹來花心的名聲

巨蟹：感情上有斷捨離的契機

處女：小心被八卦，當心朋友來攪局

財運注意↓

金牛：金錢重新布局，會很傷神

魔羯：失去可能是新機會的開始，不必太擔憂

健康注意↓

獅子：注意睡眠問題 應刻意調整作息

天秤：當心老毛病可能復發或更嚴重

(中時電子報)