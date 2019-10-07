台北市/長風基金會6日邀前台東縣長黃健庭分享其成功的地方治理經驗，前總統馬英九（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）同場出席握手展現兩人好交情。（陳怡誠攝）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

在昨日的一場演講會上，鴻海集團創辦人郭台銘意外與前總統馬英九同台，兩人更上演一場「愛的抱抱」。有網友就拿馬郭擁抱畫面，來比對之前馬英九和國民黨總統候選人韓國瑜的擁抱的尷尬和冷淡，很是為韓國瑜抱不平，紛紛要國民黨開除馬英九，以促團結！

前行政院長江宜樺成立的長風基金會，昨日邀請前台東縣長黃健庭發表「台東不一樣，9年翻轉台東的故事」演講，講述在台東執政政績。馬英九和郭台銘兩人特地到場支持，意外促成馬郭會！連黃健庭都對這結果大感意外。

只見馬郭兩人在台上有說有笑，末了還來個熱情的擁抱，更可注意到當郭抱馬時，馬也主動「伸出雙臂」環抱，和日前遭韓國瑜強抱氛圍感覺完全不同。而在接受媒體採訪時，郭台銘更直言馬英九受到許多委屈。

不過，兩人同抱畫面連網友看不下去，網友momo28就於批踢踢拿出之前韓郭合抱照片相互比較，他表示，「那一個比較真，一個像是被強抱，一個是開心得被抱，韓粉是不是該再次出征了！清黨了，把老馬清出國瑜黨外，喜歡被權貴抱就不要待在，庶民的國瑜黨內」！底下網友也紛紛認同，留言表示，應該要開除馬英九才行！

(中時電子報)