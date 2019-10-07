土耳其總統艾爾段今天與美國總統川普電話會商擬議在敘利亞東北部設置安全地帶，川普並邀請艾爾段於11月在華府會晤。

土耳其總統府通訊署今晚在聲明中指出，兩人針對擬議在敘利亞幼發拉底河（Euphrates River）東岸設置安全地帶，以及其他雙邊議題交換意見。

聲明指出，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）重申，設置安全地帶一事至關重要，可以消除源自庫德工人黨（PKK）和庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）的威脅，並且創造必要條件，讓敘利亞難民重回自己國家。

土耳其境內現有逾360萬敘利亞難民，艾爾段計劃將其中200萬人重新安置到安全地帶，藉以減輕土耳其的經濟負擔，並且緩和因為接納全球最多的難民而造成的社會緊張。

艾爾段同時強調，土耳其決心在敘利亞打擊達伊沙（Daesh）恐怖分子，「將會採取所有必要的預防措施」以避免未來重蹈類似問題。達伊沙是激進武裝團體伊斯蘭國（IS）別稱。

土、美軍事官員8月7日針對在幼發拉底河東岸設置安全地帶一事達成共識，並且同意設置聯合作戰中心，但安卡拉多次批評美方在此一議題上多所拖延。根據上述聲明，艾爾段對於美國軍事和安全機構未能落實協議，向川普表達自己的沮喪。

聲明提到：「依照川普總統的邀請，兩位領導人同意於下個月在華府會晤。」

安卡拉長期主張在敘利亞設置得以擺脫恐怖分子干擾的安全地帶。土耳其認為YPG是PKK的敘利亞分支，將其視為恐怖分子。

PKK逾30年來在土耳其境內進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟都認定為恐怖組織。但美軍在打擊達伊沙的戰役中與YPG並肩作戰，YPG為華府在敘利亞的盟友。土、美對YPG立場分歧，導致雙方摩擦。

艾爾段稍早在執政黨正義發展黨（AKP）的會議中指出，土耳其曾向美國前總統歐巴馬和川普政府分別提出在敘利亞設置安全地帶的建議，後來獲川普同意，美方並提出自敘利亞撤軍的構想。艾爾段說，川普身邊的人卻一直沒有遵從這些指示。

(中央社)