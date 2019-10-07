鴻海創辦人郭台銘稱前台東縣長很適合競選2022台北市長，市長柯文哲7日表示，如果有機會，先跟黃聊聊天認識一下，至於會否發生「雙黃對決」？柯則說，大家想太多。

郭台銘昨點名說，柯P再過2年後要退休，他想問問黃健庭夠不夠格當台北市長？

對此，柯文哲今早參加松山慈祐宮三獻大典後指出，如果郭台銘要選總統，黃是副總統人選，事實上，郭在私下聊天有講過黃是一個優秀的行政人才，他有跟郭講說，查過紀錄，黃以前在當台東縣長表現不錯，故事就是這樣，他有跟郭講，如果有機會，他先跟黃聊聊天認識一下這個人。

外界好奇柯這番話是指願延攬黃健庭？柯文哲強調，故事就只有這樣而已，後面一大堆就延伸太多了，事實真相就只有這樣，跟郭台銘講說有機會就去拜訪黃聊聊。

由於北市議員黃珊珊將接任北市副市長，被視為是柯P在培養接班人，黃健庭可能會與黃珊珊競爭選市長，柯文哲則說，2022年離現在還有3年，大家想太多。

(中時 )