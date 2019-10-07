勇士第9局反攻超前紅雀。（MLB臉書）

勇士與紅雀G3再度形成投手戰，紅雀38歲的「查理叔叔」溫萊特(Adam Wainwright)主投7.2局無失分，勇士新王牌索羅卡(Mike Soroka)也只失1分。雙方1比0對峙到第9局，勇士才終於攻下逆轉勝的3分，以3-1打敗紅雀，系列賽2勝1負聽牌！

雖然兩隊是國聯分區冠軍，他們例行賽的淨勝分都很少，目前3戰的比分差距為1分、3分、2分。由於差距非常小，牛棚投手幾乎掌握了球隊命運。勇士終結者米蘭辛(Mark Melancon)首戰砸鍋遭逆轉，接著連續兩戰都沒有失手，勇士也就連贏兩場了。此戰米蘭辛9局下登板，被敲一支二壘打，有驚無險守住勝利。

紅雀溫萊特拚命投了120球，可惜9局上被自家終結者馬丁尼茲(Carlos Martinez)毀掉。馬丁尼茲首戰就已經失3分險些砸鍋，這場又失3分，他在兩出局一二壘有人的情況下被連敲兩安，決定了紅雀的失敗。

勇士全場7安，但有3支集中在史旺森(Dansby Swanson)手上，使得攻勢難以連貫，最後9局上的追平分也是史旺森打回。超前分則是杜瓦(Adam Duvall)的兩分打點安打，勇士前一戰也是靠他的兩分炮獲勝。8日的第4戰仍是紅雀主場，他們要晉級就必須撐到勇士主場的第5戰了。

(中時電子報)