蔡英文總統近期因為隔壁的香港反送中示威遊行，在該議題可說是獲得不少話語權，相關言行也反映在民調上，但卻有網友分析認為，反送中議題應不是蔡民調上升的主因，而是出在台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜身上，原因就是「柯一直掉粉、還有韓太爛吸不到這些粉」。

就近期數份民調來看，蔡英文和韓國瑜民調單挑對決下，蔡普遍贏韓8~15個百分點。韓落後蔡，現階段勢必將調整選戰策略和自身論述，才能獲取更多選民支持。

台北市府顧問蔡壁如日前在LINE群組貼出「英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文」的連結，附註標題「國際醜聞！國恥！」引發爭議，蔡壁如事後承認此事，但堅稱僅是提醒綠營注意。

網友zaq1xsw2121在批踢踢政黑版PO文直言，蔡璧如作為做為柯營核心幕僚，就根本不該動這一塊，都不考慮做了以後對主子 對整個民眾黨的影響。

該網友說，近幾個月來柯的布局根本荒腔走版，現在柯就是應該全力把民眾黨的理想性宣傳出去，還有專心台北市政。但原PO也稱，結果到現在一直嘴蔡、嘴大菊、嘴新潮流。主將跳下來跟這些蝦兵蟹將打泥巴戰，拿自己原本具理想性的能量來丟屎。

原PO強調，柯身上粉一直掉，掉了就被蔡吸收。蔡能追上然後超前韓國瑜，「反送中根本只是小因素。真正主要原因就是柯一直掉粉、還有韓太爛吸不到這些粉啊。」原PO坦言，柯的言行，唯一具作用就是邊緣化韓，這兩個禮拜他新聞真的少了點，這幾個月的爛布局，都還以為柯在暗助DPP。原PO最後說，民眾黨的理想性只有同溫層看得到，從民眾黨創黨之後，真的感覺柯也沒有多認真要把這個黨搞起來。

(中時電子報)