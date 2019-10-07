距2020總統大選剩不到百日，國民黨總統參選人韓國瑜民調仍持續低迷。有評論認為，韓目前不但未能整合鴻海創辦人郭台銘、國民黨大老，最欠缺的高大上那塊更遲遲補不上，選戰出現重大危機。該評論也提及，5日馬英九基金會辦「哪來的芒果乾？」國安問題研討會未邀韓國瑜，以及6日下午馬與郭熱情同台，都不太尋常。

韓國瑜雖擁有許多鋼鐵韓粉力挺，但許多民調都顯示其爭取不到年輕選民、知識藍、經濟藍的支持，成韓國瑜隱憂。據中評社分析指出，韓國瑜目前可說先天不良，後天失調，韓國瑜去年以庶民路線贏得市長選舉，但面對總統大選選民標準不同，成為韓在經濟藍、知識藍這塊補不起來的原因。至於韓的後天失調為，給外界的觀感還沒有從市長升級，並沒有看到領導人應展現的格局。

該評論也提及，藍軍內部最近有些狀況頗不尋常，包括5日馬英九基金會辦「哪來的芒果乾？」國安問題研討會未邀韓國瑜，韓國瑜若能參與並發表對兩岸外交政策談話，對形象加分。此外，馬昨與郭台銘熱情同台，都頗不尋常。

選舉剩不到百天，韓國瑜與蔡英文的民調差距不小，評論稱韓未能整合郭台銘，連國民黨大老都整合不了，當領導人的高大上內涵和氣質也遲遲補不上，選戰出現重大危機。

(中時電子報)