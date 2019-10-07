「哈吉貝」未來沿太平洋高壓邊緣(左圖)，向西轉西北西、西北、再轉北北西進行。最新(6日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬圖(右圖)顯示，「哈吉貝」迴轉的地方又調整得離台灣更遠響。(翻攝自 中央氣象局/ECMWF)

中視新聞

輕颱「哈吉貝」沿太平洋高壓邊緣進行，氣象局預測最快明天(8日)深夜到周三(9日)清晨會轉強烈颱風，迴轉的地方又調整得離台灣更遠，在下周日、一(13~14日)直奔日本。天氣專家吳德榮指出，國慶連假第4天「入秋以來第一波」大陸冷空氣會開始南下，造成北部、東北部氣溫下降，最低溫只有22度，且局部短暫雨變多，變成多雲時陰短暫雨的天氣，其他地區尚無影響。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬顯示，國慶連假前3天(10至12日)天氣秋高氣爽、穩定舒適，白天微熱。但到了連假第4天(13日)，入秋以來第一波較明顯的大陸冷空氣南下，北部、東北部氣溫下降，氣象局預測，最低溫僅22度，容易有局部短暫雨。但此為模式第7天的模擬，還會有所調整，應持續觀察。

吳德榮說，輕颱「哈吉貝」預測路徑呈現大迴轉的特徵，所有的系集路徑皆顯示，對國慶連假的天氣沒有影響。「哈吉貝」途經大範圍的高「海洋熱含量」(OHC)區及低「垂直風切」(VWS)區，有利颱風持續增強，「未來其中心氣壓是否能降得比今年「蝴蝶」、「利奇馬」所創的最低記錄(915百帕)還低？」則已超過電腦模擬的能力，只有再觀察了。

(中時電子報)