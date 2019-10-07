美陸第13輪貿易談判即將於10日登場，就在談判展開之前，美國媒體引述消息人士指出，大陸方面愈來愈不願意達成美國總統川普先前期待的廣泛的貿易協議，更傳出此次大陸國務院副總理劉鶴率團赴美，對美提出的協議承諾並不包含改革大陸的產業政策或政府補貼。

綜合美國CNBC、新加坡《聯合早報》引述美國財經媒體指出，大陸官員對於川普所欲達成的廣泛貿易協議興趣愈來愈低，在最近幾周的雙方會談中，陸方高層甚至暗示他們願意討論的議題範圍已經明顯縮小。

據消息人士透露，大陸副總理劉鶴直接告訴美國高官，周四新一輪貿易談判中，他將向華府提出的協議方案並不包含改革大陸產業政策及政府補貼承諾，這2議題一直是華府希望北京改善的關鍵要求。

分析師指出，川普政府關切的核心議題不在新一輪談判桌上，代表著川普在面臨彈劾威脅以及屢遭業界批評貿易戰拖累美國經濟之際，大陸對美立場正變得更加強硬。不過美消息人士卻認為，川普的彈劾調查並不會影響與大陸的貿易談判，他們說，試圖描繪情勢將改變的說法都是在削弱美國的談判籌碼，抨擊北京打錯了算盤。

(中時電子報)