女性特有的荷爾蒙能夠懷孕生子，也天生具有保護心血管的功能，但當然也會有其缺點，舉例來說，非常容易有甲狀腺相關疾病，例如甲狀腺結節。

根據醫院臨床資料顯示，在一群沒有任何症狀的民眾中進行檢查，竟有4~5成的民眾其實已經有甲狀腺結節，由此可見罹患率相當高，若非經由健檢或觸診，可能要等到脖子變粗才會發現罹病。

「大多數的甲狀腺結節與亢進、低下無關，而是和家族遺傳、荷爾蒙相關。」國泰醫院耳鼻喉科王文弘醫師說，因為懷孕、生產會讓體內荷爾蒙劇烈波動，所以更容易使甲狀腺結節增長。

四十四歲的莊小姐正是典型例子。「一開始是照鏡子的時候，發現脖子有點凸凸的，去醫院才知道是甲狀腺結節。」當時她很意外，因為她並沒有甲狀腺亢進或低下的問題，雖然早在十五年前就確診，但因為穿刺檢查為良性組織，又不想動手術，所以就一路與甲狀腺結節相伴。

直到近五年內發現結節似乎愈來愈大。「尤其是懷孕、生產後，結節明顯變大、變多，醫師說就像一串葡萄一樣，其中最大顆的結節約有五公分大。」如今，莊小姐的脖子上彷彿塞入一顆雞蛋般明顯外凸，因此才終於讓她動念切除。（未完）（記者／張雅淳）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

甲狀腺結節與女性荷爾蒙息息相關，許多患者懷孕生產後會罹病或更惡化。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)