台北市長柯文哲生命中的2個女人，紛紛對民進黨提出批評，妻子陳佩琪臉書發文指前總統陳水扁稱「白綠分手」怎麼會是選對會決定，北市府顧問蔡壁如也在LINE群組轉貼質疑蔡英文總統論文的消息。柯文哲7日對此表示，他每天都被這種爆料嚇死，阿扁記憶力變好了，陳佩琪記憶力也很好，「我就說我記不清楚了」。

陳佩琪昨在臉書爆料，對於「柯綠分手」陳水扁嗆小英「講肖話」，還暗諷陳菊「欠債3000億，民調卻永遠第一」。

柯文哲今早前往松山慈祐宮，參與三獻大典後指出，他每天都被這種爆料嚇死，一下阿扁、一下陳佩琪，現在怎麼每個人記憶力愈來愈好，他都記不清楚了，阿扁記憶力變好了，陳佩琪記憶力也很好，「所以我就說我記不清楚了」。

蔡總統昨指蔡壁如在散播假消息，柯文哲說，幕僚說蔡壁如在LINE轉傳一封消息就能上《自由時報》頭條，如果用同樣標準，大概所有媒體頭條都是他，意思就是看一看、笑一笑就好不要當真，「世間的事情每一件你都要計較，你自己會先發瘋」。

不過，因為蔡壁如是柯P心腹，把消息傳出去因此惹議，柯文哲說，人就是這樣，有時就是小題大做，所以他後來連E-mail都沒有在用就是這樣。

至於是否是刻意散播？柯文哲回應，「不然你手機拿出來，看你LINE有幾條那個消息傳來傳去？很多事情笑一笑，神經放大條一點，這樣就好了」。

(中時 )