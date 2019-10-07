外傳友邦吐瓦魯也傳出可能轉向中國大陸，謝佩芬分析，吐國民情樸實，物慾需求並不高，台吐的邦誼應算相對穩定。三十一歲的謝佩芬敢這麼篤定判斷，絕非信口開河，她曾任吐瓦魯大使團二等秘書，在聯合國紐約總部為吐國發聲。一般而言，各國的駐外使節，原則上都會雇用本國人，但也有一些小國，諸如帛琉、密克羅尼西亞等島國及吐瓦魯，因為經費和人口等因素，沒有辦法投資培養數量龐大的外交官員，就會選擇聘請他國籍人員。
「我常開玩笑說，我們（吐瓦魯）大使團是家族企業，而我是被領養的。」謝佩芬說，她立志到聯合國工作，後來才發現台灣人很難進聯合國，後來聽朋友說吐瓦魯大使團在找人，才應徵到吐瓦魯駐聯合國大使團工作了三年，歷經二任吐瓦魯大使。第一任大使席瑪蒂（Simati）任內，整個吐瓦魯駐聯合國大使團，除了謝佩芬之外，還有席瑪蒂大使、大使夫人以及大使的女兒，總共四名主要成員，再加上一位美國籍的實習生；第二任大使期間，大使團則剩下三名成員，分別是大使琵塔（Pita）、大使夫人以及謝佩芬。
謝佩芬分析，吐瓦魯雇用她擔任外交官，除了經費不足、無法花費太多的資源培養合格的外交官之外，還有文化因素。「如果我是外交部官員，被派到紐約這樣的世界中心，一定很開心。」但謝佩芬說，吐瓦魯人與台灣人的想法不一樣，他們的官員不願意被派到紐約這麼遠的地方，也不習慣美國的飲食與生活方式，外交人員寧可選擇派駐斐濟或是紐西蘭、澳洲等區域大國。（未完）（記者／甯其遠）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）
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(中時電子報)
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