外傳友邦吐瓦魯也傳出可能轉向中國大陸，謝佩芬分析，吐國民情樸實，物慾需求並不高，台吐的邦誼應算相對穩定。三十一歲的謝佩芬敢這麼篤定判斷，絕非信口開河，她曾任吐瓦魯大使團二等秘書，在聯合國紐約總部為吐國發聲。一般而言，各國的駐外使節，原則上都會雇用本國人，但也有一些小國，諸如帛琉、密克羅尼西亞等島國及吐瓦魯，因為經費和人口等因素，沒有辦法投資培養數量龐大的外交官員，就會選擇聘請他國籍人員。

CTWANT》台女駐聯合國力抗歐盟 返台參選大安區

「我常開玩笑說，我們（吐瓦魯）大使團是家族企業，而我是被領養的。」謝佩芬說，她立志到聯合國工作，後來才發現台灣人很難進聯合國，後來聽朋友說吐瓦魯大使團在找人，才應徵到吐瓦魯駐聯合國大使團工作了三年，歷經二任吐瓦魯大使。第一任大使席瑪蒂（Simati）任內，整個吐瓦魯駐聯合國大使團，除了謝佩芬之外，還有席瑪蒂大使、大使夫人以及大使的女兒，總共四名主要成員，再加上一位美國籍的實習生；第二任大使期間，大使團則剩下三名成員，分別是大使琵塔（Pita）、大使夫人以及謝佩芬。

謝佩芬分析，吐瓦魯雇用她擔任外交官，除了經費不足、無法花費太多的資源培養合格的外交官之外，還有文化因素。「如果我是外交部官員，被派到紐約這樣的世界中心，一定很開心。」但謝佩芬說，吐瓦魯人與台灣人的想法不一樣，他們的官員不願意被派到紐約這麼遠的地方，也不習慣美國的飲食與生活方式，外交人員寧可選擇派駐斐濟或是紐西蘭、澳洲等區域大國。（未完）（記者／甯其遠）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

民進黨立委提名人謝佩芬曾擔任南太平洋島國吐瓦魯駐聯合國的外交官，她認為小國只要策略得宜，仍能發揮很大的影響力。吐瓦魯位於澳洲東北方、紐西蘭正北方。

延伸閱讀

(中時電子報)