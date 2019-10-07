雲林縣北港一對經營當鋪的母女檔，以金塊流當品當幌子四處吸引金主投資，除了鎖定有錢大老闆外，連北港當地的鄰居、警察、親友等也都無一倖免，但這些包著牛皮紙的金塊拆封後竟然全都成了大鐵鎚，目前受騙人數高達上百人，金額超過9千萬元，受害人已經成立自救會，彼此交換訊息並打聽無良母女檔下落，同時呼籲她們出面解決。

CTWANT》牛皮紙包鐵鎚 母女檔海噱9000萬

9月26日上午11點多，1名刑警來到北港鎮義民路上的福民當鋪，敲了幾下門後，不等是否有人回應，就直接貼了1張公文，原來是「刑事傳喚通知書」，老舊斑駁的大門上面至少已有4、5張，但弔詭的是，屋裡明明大白天卻還開著燈，一旁鄰居看到記者直接告知：「隔壁沒人在啦，不用等了，她們不會回來啦！」

當鋪門口貼滿刑事傳喚通知書，可見陳姓母女洗劫不少被害人的錢財。（圖／趙世勳攝）

而鄰居口中的「她們」，指的就是當鋪負責人陳姓母女，鄰居黃先生說：「其實早在2、3個月前，我看到她們母女倆提著行李大包小包打算出遠門，問她們要去哪裡，她們就說要去大陸旅遊。」之所以家中還故意開著燈，就是想造成有人在家的假象。

這間當舖是北港第1間登記有案的合法當鋪，已經有62年的歷史，登記負責人是69歲的陳卓素治，她和女兒去年才自台北南下接手當鋪，不到1年時間竟以「金塊變鐵鎚」手法詐騙9000萬元，接著就人間蒸發。

鄰居黃先生表示，陳姓母女檔過去經常到他家泡茶，發現他家裡有許多空的茶葉罐，陳女主動向黃先生索討這些空罐，當時不知道她們要作何用？後來才知道，原來母女檔在空茶葉罐放鐵榔頭，再偽裝成貴重金塊騙人投資。

本刊調查，福民當鋪資本額150萬，登記負責人是陳卓素治，她育有1子1女，平常都是兒子在照顧當鋪，由於當鋪都沒有生意上門，導致兒子酗酒成性，於去年6、7月不明原因在家中暴斃，原本住在北部的母女檔才趕回老家處理後事，並接手當鋪經營。

被害人受邀到陳姓母女家中餐敘泡茶，因當鋪有合法牌照，便不疑有他。（圖／讀者提供）

附近鄰居透露，陳女早年嗜賭，而且賭的相當大，出入職業賭場都玩「黑粒仔」，而且每次下注都是拿尺量高度，「用鈔票的厚度在賭輸贏。」陳女的娘家和夫家幫她還了不少賭債。

黃金變鐵鎚這種金光黨手法層出不窮，但母女倆利用人性貪婪弱點，還是成功騙取想投資賺利息、貪小便宜的民眾辛苦血汗錢，民眾投資前應睜亮眼睛，警方也應設法將這對無良母女儘速緝拿到案，還給投資人一個公道。（未完）（記者／馮緯瀚）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

被害人邱先生拿出借條和本票氣憤地說，陳姓母女早就有預謀，用封存好的假金塊騙他的錢。（圖／趙世勳攝）

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(中時電子報)