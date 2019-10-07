勇士前鋒卓雷蒙格林最近在IG上發布球隊新球季定裝照，且寫，「第8個球季！」沒想到竟有網友回覆留言，建議格林可以故意弄傷湖人「皇眉連線」詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星，格林卻用相當理性方式回應，贏取不少網友按讚。

一名叫作yj6996網友如此回覆格林，「假如我們夠聰明，我們將對詹姆斯和安東尼戴維斯打得粗魯一點，試著故意弄傷他們，我們需要獲得我們所能獲得的所有優勢，我的建議是故意弄傷詹姆斯的膝蓋，以及安東尼戴維斯的肩膀。」

沒想到格林馬上回應這名網友，「yj6996，一場熱身賽沒有必要如此認真！」頓時引發其他網友按讚，且留言認為格林夠理性，甚至這則IG貼文，還獲得詹姆斯本人親自按讚，證明並非每個網友都喜歡看到球員用這種粗暴方式打球。

不過格林本來就不太可能這樣做，畢竟他跟詹姆斯、安東尼戴維斯兩人目前都在王牌經紀人瑞奇保羅門下，彼此之間感情還算不錯，沒道理用那種故意傷人的方式對付彼此，結果格林6日在出戰湖人的熱身賽徹底吃鱉，全場得分掛零。

(中時電子報)