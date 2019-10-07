網友留言。（摘自韓國瑜總統後援會 前進總統府臉書網頁）

網友留言。（圖片摘拍韓國瑜總統後援會 前進總統府臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜選情持續低迷，有外界認為其中因素之一跟韓粉到處樹敵。但有網友不認同，表示不要用這個來分化韓粉，該網友更直言「現在韓粉不想再被分化……什麼知識藍、常識藍……現在都是庶民……庶民起義看到了嗎？庶民力挺韓國瑜+1」！網友紛紛深表贊同，沒有韓粉只有庶民！

對於韓粉一再遭貼標籤，有網友就在臉書《韓國瑜總統後援會 前進總統府》粉專上表示，「現在韓粉不想再被分化……什麼知識藍、常識藍……現在都是庶民……庶民起義看到了嗎？庶民力挺韓國瑜+1」！

底下網友也紛紛表示，「庶民力挺韓國瑜+1」、「這是一場『庶民光明軍』扳倒『闇黑集團軍』的戰爭。中華民國的「總統選舉」只是一個開始」、「唯一支持韓國瑜」、「全力支持韓國瑜、庶民總統力挺到底」、「挺韓國瑜，庶民起義」！

(中時電子報)