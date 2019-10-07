嘉義水上鐵皮廠房火警 600平方公尺燃燒 09:272019/10/07 中時 張毓翎、 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義縣水上鄉800平方公尺鐵皮廠房傳出火警。（民眾提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 現場燃燒面積約600平方公尺，所幸無人受困，火勢已於8點07分被控制住（民眾提供／張毓翎嘉義傳真） 嘉義縣水上鄉崎仔頭今日早上7點左右發生火警，占地800平方公尺的倉儲廠房發生大火，嘉縣消防隊獲報後，立即趕往現場灌救。消防人員到場時，整個鐵皮廠房全面燃燒，消防人員進行灌救，目前火勢已被撲滅，無人受困。 嘉義水上連棟鐵皮屋倉庫失火，內部悶燒烈焰猛爆。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真） 嘉義縣消防隊於7點01分接獲通報，嘉義縣、市交界的水上鄉崎仔頭有間工廠發生火警，立即派出8個消防分隊，加上嘉義市支援2個分隊趕往現場灌救，現場燃燒面積約600平方公尺，所幸無人受困，火勢已於8點07分被控制住。 警消冒險破壞鐵皮屋灌水搶救。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真） (中時 ) #嘉義縣 #消防 #現場 #火警 #水上鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 哀悼2同袍 台中市消防局黑白官網 16:522019/10/03 社會 二高南下火燒車 男女抱3月女嬰驚險逃生 16:562019/10/03 社會 嘉義縣府明年將浮筏式蚵棚納管 保障蚵農權益 16:302019/10/04 生活 嘉縣自殺率下降 翁章梁擔任1925專線大使讓防治深入民心 17:052019/10/04 生活 浮筏式蚵棚納管 嘉義跑第一 04:102019/10/05 地方新聞 泡芙酥軟跳tone 04:092019/10/06 生活新聞 打火英雄白犧牲 04:092019/10/06 時論廣場 人心思變! 林國慶公布對決陳明文民調 11:332019/10/06 政治 陳明文拚連任 首場嘉義縣黨部幹部授證正式啟動 20:402019/10/06 生活 虱目魚吃酵素 退休師奪嘉縣虱王 04:102019/10/07 地方新聞 社會熱門新聞 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 【榔頭致富術】牛皮紙包鐵鎚 母女檔海噱9000萬 - 社會 挺韓國瑜批陳菊挨告 張琍敏要出庭辯清白 - 社會 港警狂暴鎮壓 台警怒：警察違法有何資格執法？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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