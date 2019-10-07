現場燃燒面積約600平方公尺，所幸無人受困，火勢已於8點07分被控制住（民眾提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉崎仔頭今日早上7點左右發生火警，占地800平方公尺的倉儲廠房發生大火，嘉縣消防隊獲報後，立即趕往現場灌救。消防人員到場時，整個鐵皮廠房全面燃燒，消防人員進行灌救，目前火勢已被撲滅，無人受困。

嘉義水上連棟鐵皮屋倉庫失火，內部悶燒烈焰猛爆。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣消防隊於7點01分接獲通報，嘉義縣、市交界的水上鄉崎仔頭有間工廠發生火警，立即派出8個消防分隊，加上嘉義市支援2個分隊趕往現場灌救，現場燃燒面積約600平方公尺，所幸無人受困，火勢已於8點07分被控制住。

警消冒險破壞鐵皮屋灌水搶救。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真）

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