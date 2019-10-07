火箭總管莫瑞(Daryl Morey)的挺港發言幾乎危及他的烏紗帽了，有傳言指出火箭開始商議撤換莫瑞。火箭老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)雖然已經宣稱莫瑞不代表球隊立場，但是火箭與大陸球迷的關係已經沒這麼容易修補了，可能衝擊到他們苦心經營17年的大陸市場。

美國體育網站The Ringer報導，火箭股東正在商討拔掉莫瑞的總管職務。大陸官媒《人民日報》一日數次重批莫瑞的挺港發言，央視節目《新聞聯播》的主持人也點名莫瑞「犯規就要付出代價，不悔改的話你可能會被罰下場。」央視宣布暫停與火箭的球賽轉播，籃協與駐休士頓總領事館也向火箭表達嚴正抗議。

NBA例行賽尚未開打，今年才砸15億美元簽到5年轉播權的騰訊宣告暫停轉播火箭的熱身賽。由於騰訊也開放球迷訂購一整年的特定球隊收視權，他們因此通知訂閱火箭的球迷，如果不想再支持火箭，可以免費更換訂閱另一支球隊。

莫瑞刪除爭議推圖「支持自由挺香港」之後只表示這是他個人觀點而非球隊立場，美國球迷也有在網路聲援他的，他們認為莫瑞的發言並無不妥。然而The Ringer指出，火箭與其他球隊不同，火箭跟大陸球迷關係特別好，因此造成的傷害也更深，NBA聯盟官方雖不便直接涉入，但對於火箭搞砸他的大陸市場布局仍是不開心的。

(中時電子報)