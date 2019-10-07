一名就讀空軍航空技術學院的蘇姓男子，去年6月30日與一名林姓人妻，開著一輛自小客停在台南一家加油站內，然後赤裸下半身在後車座激情車震，就在2人打火熱之際，林女的陳姓丈夫突然出現車外，當場逮個正著，蘇男被告後辯稱，2人各自在自慰，但台南地院一審法官不信，判蘇男應賠償陳男28萬元。

蘇男在庭上辯稱，林女3個月前眼眶泛紅出現在他家門口，淚訴丈夫對她家暴4次，因於心不忍，便讓林女到他家過夜，後來兩人越走越近。

對於蘇男辯稱車震各自在自慰，沒有碰觸到對方，林女丈夫認為，孤男寡女在車子後座下半身全裸，完全違背常理，加上蘇男是現役軍人，「理應公正不阿、維護榮譽，以為民眾之表率，竟不思自持其身，恣意侵害原告之配偶權」，對他身心帶來極大衝擊和痛哭，於是要求蘇男賠償100萬元。

法官認為，蘇男的辯詞無法免除侵權行為的事實和責任，經考量蘇男經的濟條件後，判賠28萬元，可上。

(中時電子報)