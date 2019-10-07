香港近期反送中示威遊行活動，隨著香港特區政府強制通過並執行《禁蒙面法》，更讓局勢再度升溫，示威活動越演越烈。對此，對政治情勢觀察一向敏銳的中華民國前總統陳水扁就分析對這段時間香港反送中運動和「香港臨時政府」的觀察。

阿扁在個人臉書PO文，10月4日晚上數千香港民眾宣讀「香港臨時政府」宣言，那「台灣的一邊一國執政黨為何沒表態？」，阿扁也在臉書說明。他說在台灣，目前還有一個「台灣國臨時政府」，總召集人是沈建德博士，有人承認臨時政府嗎？就像還有台灣軍政府、民政府、自治政府⋯不一而足。

阿扁說，「香港臨時政府」究竟是要脫離中國大陸而獨立建國，還是在「一國兩制」下，把「特區政府」更名為「臨時政府」而已？揆諸臨時政府宣言，「解散香港立法會，並於三個月內進行選舉臨時立法會，一年內重新選舉立法會」。

阿扁認為，這「好像是台灣的解散萬年國會，國會全面改選！？」阿扁並強調，這是「民主改革」，無關「主權更迭」！

阿扁最後提及，他的政黨肯定並力挺香港反送中的民主運動。更佩服香港人前仆後繼不畏中國大陸威權的蠻橫打壓，照樣蒙面罩袍走向街頭示威抗議，不達目的絕不罷休！而一邊一國的台灣國家路，最後仍然要靠2360萬台灣人民自己！

(中時電子報)