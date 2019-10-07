先前發推公開支持香港，且引發大陸一片譴責聲浪的火箭總管莫瑞，7日總算親上火線回應，卻又在推特上發表，「我的那則推文並非想要冒犯火箭球迷，以及我在大陸的朋友，我只是看到了某個事件發表自己的一種看法或一種解讀！」
「在那則推文發表後，我也看到很多不同解讀，」莫瑞說，「我一直很感謝大陸球迷與贊助商對我們的支持，我也想對那些對我感到憤怒的人說，我的本意從來不是冒犯或誤解你們，我的推特只表達個人觀點，跟NBA、火箭沒有關聯。」
從莫瑞首次回應當中可以看出，他想把這次風波全都攬到自己身上，希望不會因此造成火箭與整個聯盟困擾，可惜這次風波傷害程度遠超他的預期，況且他才發表那則挺香港推文，卻馬上刪除的沒品行為，更讓大陸網友或媒體感到憤怒。
如今莫瑞這次公開支持香港的風波越演越烈，除了大陸籃協決定暫停跟火箭的交流合作，大陸派駐休士頓理事館發言人也發表談話，甚至開始謠傳火箭考慮開除莫瑞「止血」，莫瑞想要光靠兩則推文澄清或表態，恐怕是毫無用處吧！
(中時電子報)
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