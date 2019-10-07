2/ I have always appreciated the significant support our Chinese fans and sponsors have provided and I would hope that those who are upset will know that offending or misunderstanding them was not my intention. My tweets are my own and in no way represent the Rockets or the NBA. — Daryl Morey (@dmorey) October 7, 2019

先前發推公開支持香港，且引發大陸一片譴責聲浪的火箭總管莫瑞，7日總算親上火線回應，卻又在推特上發表，「我的那則推文並非想要冒犯火箭球迷，以及我在大陸的朋友，我只是看到了某個事件發表自己的一種看法或一種解讀！」

「在那則推文發表後，我也看到很多不同解讀，」莫瑞說，「我一直很感謝大陸球迷與贊助商對我們的支持，我也想對那些對我感到憤怒的人說，我的本意從來不是冒犯或誤解你們，我的推特只表達個人觀點，跟NBA、火箭沒有關聯。」

從莫瑞首次回應當中可以看出，他想把這次風波全都攬到自己身上，希望不會因此造成火箭與整個聯盟困擾，可惜這次風波傷害程度遠超他的預期，況且他才發表那則挺香港推文，卻馬上刪除的沒品行為，更讓大陸網友或媒體感到憤怒。

如今莫瑞這次公開支持香港的風波越演越烈，除了大陸籃協決定暫停跟火箭的交流合作，大陸派駐休士頓理事館發言人也發表談話，甚至開始謠傳火箭考慮開除莫瑞「止血」，莫瑞想要光靠兩則推文澄清或表態，恐怕是毫無用處吧！

(中時電子報)