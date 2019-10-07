有家長近日在公共政策網路參與平台連署「請支持孩童生病有孩童陪病假(不扣薪)」，提及「有鑑於國內流感與腸病毒盛行，在加上一般家庭均為雙薪家庭，如有孩童生病，非得請假照顧孩童，若是腸病毒，更需要連續請假」，希望有不扣薪的陪病假，對此，勞動部部長許銘春今天表示，任何對家庭照顧有利的制度，勞動部都會支持，但這個問題牽涉比較廣，會審慎參考各界意見參考。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請許銘春業務報告。許銘春表示，因為腸病毒等疾病的關係，家長必須請假在家裡陪病，目前已有每年7天無薪的家庭照顧假可以處理。目前爭議的點在於是否要有薪。

依性別工作平等法規定「受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以七日為限。家庭照顧假薪資之計算，依各該事假規定辦理。」而目前事假屬無薪。

許銘春說，如果薪水要給付的話，牽涉到雇主與勞方的權益，包括雇主是否能因應及給薪的來源等，所以這部分牽涉比較廣，但她強調，任何對家庭照顧有利的制度勞動部都會支持，但這個問題牽涉比較廣，會審慎參考各界意見參考。

(中時 )