長安醫院心臟血管科陳士仁表示，陳先生經檢查是下壁急性心肌梗塞，緊急心導管置放支架。（馮惠宜攝）

網路盛傳心肌梗塞可用大力咳嗽自救，醫師提醒有時血管阻塞至惡性心律不整或心跳停止的時間很短，而網路傳的各種自救方式都需要在清醒的時候才有辦法嘗試，不如大聲呼救或想辦法引起他人注意來救助你或是叫救護車，把握黃金12小時救治期，才是最安全的作法。

日前一名61歲陳先生平日偶爾會覺得胸口悶悶的、有時有喘不過氣的感覺，但他都不以為意。直到日前和朋友去爬山，爬到半山腰突然喘不過氣，感覺快要昏倒，於是友人趕緊幫他叫救護車，經檢查是右冠狀動脈下壁急性心肌梗塞，長安醫院心臟血管科陳士仁馬上為他做心導管置放支架，這才救回一命，目前術後一個月恢復狀況良好。

陳士仁表示，一般民眾要幫心肌梗塞患者做緊急處理很難，因為發生心臟亂跳或心臟停止，能幫他做的只有心肺復甦術(CPR)，運氣好的話附近若有自動體外除顫器(AED)，可以拿來急救。值得注意的是，醫師會開舌下含片給病人胸悶時吃，但病人已經覺得無力快昏倒時，血壓已經低下至休克的程度，此時如果又給患者含舌下含片，血壓會掉的更快直接倒下，需由專業急救人員評估服用。

陳士仁表示，心肌梗塞大部分是突發的，但一般人通常不會知道自己血管是否有狹窄阻塞問題。因此若出現一些症狀，覺得胸口悶悶的、彷彿有石頭壓著喘不過氣來，或是有心律不整、心臟碰碰跳，甚至感覺要昏倒。此外有的人會有胸悶合併手臂、脖子、背部、或是下巴等處感到痠麻痛、胸口不適誤以為是胃食道逆流造成的「火燒心」，當有以上症狀時，應儘速就醫。

透過心電圖、抽血檢查、運動心電圖、核子醫學心肌灌注掃描或電腦斷層冠狀動脈攝影，檢查血管是否有狹窄阻塞，若高度懷疑時則需進一步做心導管檢查及治療。

(中時 )