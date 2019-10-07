警方於金鐘施放催淚彈。（圖／東網）

港警痛毆被捕者。（來源：陣地文化）

香港反送中示威活動，香港警察執法屢傳失控，除使用警棍與胡椒噴霧，無差別攻擊市民與示威者，甚至還有布袋彈射瞎女子、開槍射傷14歲少年等令人震驚的行為。台灣警察、足球球評石明謹相當關注港警行為，持續在臉書轉貼港警師序執法消息，並痛批：警察違法有何資格執法？

石明謹是中央警察大學法學碩士、現任警員，也是知名足球球評。他相當關注香港示威活動，在臉書不斷分享港警施暴新聞。有人質疑石明謹指批判港警，卻不分享暴徒打人、砸地鐵的畫面。

「理由很簡單，就是I dont care.」，石明謹昨（6日）在臉書發文表示，他完全不在乎示威者有沒有違法，有沒有砸店打人，沒有人說這樣是對的，香港警察自己會去抓這些人。「但是警察違法呢？派誰去抓他們呢？」，石明謹強調，「一般人可以違法，但警察不行…在警察的違法行為沒有得到處理的時候，警察有什麼資格執法呢？」。

石明謹更舉例，「你會相信一個吸毒的人來調查毒品案嗎？你會期待一個強盜去調查銀行搶案嗎？如果不會，那你怎麼能相信違法濫捕、暗巷打人、動用私刑的警察，來處理群眾事件呢？」

石明謹更強調，「警民信任崩潰才是一切問題的根源」，在這些案子沒有任何員警被調查、被懲處之前，香港警察都不能信任。

石明謹的發文獲得不少網友支持，有人回應：「四個字概括：罄竹難書」、「你突破盲點了，怎麼讓一群知法犯法的人維持秩序都不被人信服」、「自私地想，示威者對我沒有生命威脅，警察有」、「作為香港人，要向你說聲謝謝」。

(中時電子報)