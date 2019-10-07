高齡95歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter）今天在喬治亞州家中跌倒，在眉上縫了幾針，他透過發言人表示，他很好，並將在今晚如期出席田納西州「安居計畫」慈善活動。

卡特發言人康傑里歐（Deanna Congileo）在寄給媒體的電郵聲明指出，卡特今天跌倒，在眉上縫了幾針。

康傑里歐說：「卡特表示他很好，並要大家知道，他和妻子都熱切要去田納西州納希維爾（Nashville），參加慈善團體『安居計畫』（Habitat for Humanity）所舉辦的慈善建屋計畫。」

根據安居計畫，卡特與妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）自1984年即與這個組織合作，前往世界各地推動慈善建屋。他並擔任志工，參與安居計畫在加拿大各城鎮興建150戶房屋的計畫。

卡特於1976年當選美國總統，1980年尋求連任，但敗給共和黨籍雷根（Ronald Reagan）。

自卸任後，卡特積極參與人道工作，贏得國際美譽，於2002年獲得諾貝爾和平獎。

2015年卡特罹患皮膚癌，經治療反應良好，未再出現新的惡性腫瘤。今年春季，卡特已超越老布希（George H.W. Bush）成為史上最長壽的美國總統。

卡特5月間接受髖關節置換手術後，有點不良於行，但仍定期教授主日學。

卡特也接見了幾位2020年總統大選參選人，但他並不為民主黨同黨籍參選人背書，僅提供他的看法。

(中央社)