台南市南區有14位百歲人瑞，今年剛成立的財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會，以走入社區關懷台南長輩為宗旨，在重陽節前夕，逐一拜訪南區的人瑞，並致贈重陽禮金，表達對長者的祝賀及敬意，未來還將積極進行獨居老人及弱勢關懷服務，希望能協助改善他們的生活品質。

根據台南市政府統計，今年台南市符合發放重陽敬老禮金的對象約有29萬3158人；其中，全市238位百歲以上人瑞，南區佔了14位。重陽佳節將近，樂活慈善基金會與南區公所、南區行善團及各里里長共同實地關懷這些長輩，致贈重陽禮金1400元和營養品，除表達對長者的祝賀及敬意，也慰問辛勞的家屬。

樂活基金會表示，該會關懷弱勢族群的腳步不停歇，重陽節過後，還會持續關懷設籍及實際居住於台南市各行政區的老人、身心障礙者及弱勢族群，也歡迎有心投入志願服務的民眾加入志工行列。

樂活基金會還強調，該會訂有急難救助、（長照）輔具、（長照）居家照顧、住院看護費補助辦法，歡迎社福單位、區公所社會課及醫院社工室，協助設籍在台南市而有需求者提出申請，該會受理後將由專業人員進行實際訪查及評估。有任何疑問歡迎洽詢該會專線：06-2631016。

(中時 )