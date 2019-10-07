國旅卡鬆綁，行政院拍板將從明年起，國旅卡將放寬其中「可自行運用額度」的使用限制，珠寶銀樓業將解禁，納入國旅卡消費範圍。觀光局長周永暉今（7）日赴立法院交通委員會備詢時，會前受訪強調，「八千元用於旅遊、八千元用於消費」的制度未變，外界認為國旅卡變成購物卡的說法，是誤解了。

在政院開會時有幾個版本，從數據中發現，過去國旅卡用於旅遊的比例只有兩成，若更改為「八千元用於旅遊、八千元用於消費」後，用於旅遊佔比提升為55％，政院也因此規劃在消費的部分進行放寬。

外界質疑開放這麼多消費項目，是否把國旅卡改作「消費卡」？周永暉表示，這說法有誤解，國旅卡是用於食、宿、遊、購、行，這次在購物項目配合人事行政總處進行檢討，經評估認為有部分可以開放，觀光局配合。

周永暉最後強調，這次變革並未影響「八千元用於旅遊、八千元用於消費」的制度，只是消費項目「從寬而已」。

(工商 )