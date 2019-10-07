蘋果新機銷售狀況各界關注，分析師指出，蘋果調升部分供應商今年第4季出貨、加上iPhone 11換機需求延續，估明年第1季iPhone總出貨量可望年增10%。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告指出，iPhone11系列在官方網站的發貨日期普遍仍需要2週以上，顯示蘋果（Apple）砍單疑慮降低，因此維持今年iPhone 11系列出貨預估7000萬支到7500萬支。

若從個別產品系列來看，報告預估iPhone 11 Pro系列在今年出貨量約3700萬支到4000萬支，低於iPhone XS系列在去年2018年出貨量約4300萬支。不過因為iPhone 11 Pro系列的特定零組件生產難度較高，供應較吃緊，目前發貨時間平均仍需要2週到3週。

至於iPhone 11本身在今年出貨量預估3600萬支到4000萬支，高於iPhone XR在去年出貨量約2400萬支，主要原因是iPhone XR從去年第4季中期開始出貨，因此出貨時間較短。報告指出，目前iPhone 11綠色與紫色機種發貨時間平均仍需要2週到4週。

展望明年第1季出貨表現，郭明錤指出，蘋果調升部分供應商在今年第4季出貨預估或產能需求，主要是為了確保明年第1季iPhone出貨能滿足市場需求。受惠iPhone 11因低價帶動的換機需求、加上預期iPhone SE2從明年第1季開始出貨，預估明年第1季iPhone總出貨量可較今年同期成長約10%。

從出貨量來看，報告預估明年第1季iPhone總出貨量約4500萬支到5000萬支 ，其中iPhone 11 Pro系列與iPhone 11預估分別是1300萬支到1500萬支、以及2200萬支到2400萬支，優於今年第1季iPhone出貨量約4300萬支。

郭明錤預期，iPhone 11透過低價帶動的換機需求可望延續至明年第1季，因此iPhone 11在明年第1季出貨量可優於iPhone XR在今年第1季出貨量。

郭明錤日前報告預期，蘋果將在明年第1季發售較低售價的iPhone SE2，大部分外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，預估配備A13處理器與3GB容量的LPDDR4X記憶體。

蘋果日前在官網上公告，將在美國時間10月30日（台灣時間10月31日）公布2019會計年度第4季（截至今年9月底）財報。外界預期，新款iPhone 11全機種銷售、新機平均銷售價格狀況、以及蘋果供應鏈產能布局等，將成為法人關注焦點。

(中央社)