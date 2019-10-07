大批民眾前往欣賞戲劇演出。(林口區公所提供／吳亮賢新北傳真)

林口地區9大軒社動員百支嗩吶和近70尊神將遶境，氣勢非凡。(林口區公所提供／吳亮賢新北傳真)

新北市副市長吳明機頒贈匾額「樂振北管」。(林口區公所提供／吳亮賢新北傳真)

吳明機也現場穿起歌仔戲服，與民眾開心合影。(林口區公所提供／吳亮賢新北傳真)

邁入第8年的「林口子弟戲文化節」，6日進入活動最高潮，由北管國寶大師彭繡靜帶領在地子弟軒社「樂林園」演出經典劇碼「走三關」，另外林口地區9大軒社更動員百支嗩吶和近70尊神將遶境，氣勢非凡，展現林口一區一特色的百年子弟戲文化。

林口子弟戲文化節主活動昨在竹林山觀音寺前盛大展開，新北市副市長吳明機特別前往頒贈匾額「樂振北管」，表揚樂林園長期推動子弟戲文化，吳明機也現場穿起歌仔戲服，與民眾開心合影。

吳明機表示，在傳統文化面臨消逝危機之際，樂林園是少數可以登台演出的業餘子弟軒社，並與林口地區共9大軒社，承擔傳承北管子弟戲的重責，一同打造林口的一區一特色。

昨子弟戲文化節重頭大戲，由北管國寶大師彭繡靜指導「樂林園」演出經典戲曲「走三關」，精彩呈現王寶釧苦守寒窯、薛仁貴身騎白馬走三關的動人故事。

此外，林口九大軒社更動員百支嗩吶和近70尊神將遶境，驚人氣勢吸引民眾駐足觀賞、拍照，展現林口各軒社精研北管戲曲的雄厚實力。

林口區長劉淑芬表示，子弟戲早年為全村一同參與，有人吹奏嗩吶、有人幫忙化妝、有人粉墨演出，是社區互助合作與傳承文化的重要搖籃，如今在地方共同努力下，更將傳統文化融入新元素，展現出林口在地的活力與文化薪傳。

林口竹林山觀音寺吳宗雄董事長表示，過去這幾年皆會透過在地的林口區公所協助各軒社推動子弟戲的文化傳承，也希望傳統文化能夠繼續延續，讓下一代了解傳統藝術和文化。

(中時 )