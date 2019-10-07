電影《聖人大盜》即將在18日上映，在戲中飾演情侶的曾之喬和曹晏豪，因戲培養出超強的默契，不僅上戲時是患難與共、相互信賴的愛侶，下了戲也像老夫老妻一般噓寒問暖，偶而鬥鬥小嘴，甚至還為了擅自加戲「出軌偷吃」，而有罪惡感。

原來曹晏豪在戲中飾演青年創業家，一度為金錢沉淪、陷進紙醉金迷當中，在一場喝花酒的應酬場合，自己臨時加了一場與酒店小姐的吻戲，下戲後竟然有莫名的罪惡感，像做錯事似地向曾之喬坦白，連連道歉請求原諒，讓曾之喬忍不住大笑：「我又不是你的女朋友，不必道歉啦！」

曾之喬和曹晏豪是銀幕最佳CP，在戲中「出軌偷吃」還會有罪惡感，佩戴寶格麗（BVLGARI）腕表和珠寶，分別展現富家千金和創業家的時尚風貌。（謝宏奕攝，服裝提供／LOEWE女裝、AllSaint男裝）

正由於曹晏豪和曾之喬這對CP實在太入戲，就連進棚拍攝本報的寶格麗時尚專題，在鏡頭前聯手詮釋時尚時，也是真情流露、毫不扭捏，讓人差一點忘記曹晏豪其實早已心有所屬，與鍾瑤「戀愛ING」。

曾之喬以合身緊身洋裝搭配寶格麗珠寶與女表，前凸後翹的好身材，讓現場工作人員莫不嘖聲連連，代言內衣廣告多年的她，果然不負「內衣女神」的封號，她透露自己保養身材的秘方除了運動健身之外，平日都會隨身帶瓶酵素水，可幫助分解脂肪、通腸排毒。

有「小張震」之稱的曹晏豪則以一身休閒裝扮詮釋寶格麗OCTO FINISSIMO 自動上鍊陶瓷腕表，八角型的表盤辨識度高，加上品牌最引以為傲的超薄技術，更添品味。

寶格麗SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金鑲鑽腕表，84萬5000元。（BVLGARI提供）

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