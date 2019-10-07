對於洛杉基言論，網友紛紛回應。(擷取自洛杉基臉書)

2020總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜選情低迷，更有民調顯示，韓國瑜在40歲以下的年輕人支持度狂輸總統蔡英文。對此，自由作家洛杉基分析後，向年輕人拋出三問。

據《TVBS》日前公布的總統大選民調顯示，蔡英文和韓國瑜對決時，蔡英文以50%支持度贏過韓國瑜的38%。此外，在選民年齡層結構變化上，交叉分析顯示，蔡英文在20至29歲族群、30至39歲族群，分別以75%、65%大勝韓國瑜的22%和29%。

對此，洛杉基在臉書指出，這些支持蔡英文連任的年輕人有沒有想過，目前在政府各機關因政治酬庸當肥貓的綠官，已經吃香喝辣四年了，「難道你們還要讓他們繼續尸位素餐四年？」他們佔好、佔滿這些肥缺8年，「你們這些年輕人能得到什麼？」他也提及，支持蔡英文的年輕人被餵飽裹糖粉的「芒果乾」，就忘了這些人不但拒吃會虛胖的芒果乾，且正從國庫中撈走大筆鈔票，他直問，「現金與芒果乾比較起來，誰才是真正的勝利者？」

對此，網友則認為「他們無感，因為事不關己」、「年輕人最容易被騙」、「我民進黨的朋友現在還一直說國民黨有多不好，都忘了現在是誰在執政當家」。不過也有網友認為「這些肥貓，隨便領都是庶民基本工資的10倍，這些年輕人沒感才怪」。

(中時電子報)