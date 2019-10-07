陳女感謝員警發揮人溺己溺精神熱心協助，內心感到相當溫暖。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

一名視力障礙的陳姓女子，因先天視網膜中缺乏感光細胞，但瞳孔仍對光線有反應，若黑夜失去方向感就會造成不便，看診完適逢下班時間，錯過正常返家時間，因光線漸暗讓陳女瞬間失去方向感，幸好台中市警察局第六分局永福派出所員警貼心護送陳女至中港新城站，充當女子眼睛幫助搭乘正確路線公車，平安返家，讓陳女感謝黑白世界變彩色。

華燈初上，車水馬龍的台中市永福路上有1名年輕女子焦急地佇立在騎樓下待援，永福派出所員警接獲報案立即到場協助，得知女子因先天失明於夜晚無法分辨方向，員警擔心其安全便駕駛巡邏車護送陳女至正確公車站，並耐心等候女子搭上公車方才離開，也許女子所見是「黑白世界」，但暖警貼心的舉動瞬間點亮了內心色彩。

陳女感謝員警發揮人溺己溺精神熱心協助，內心感到相當溫暖，員警幫忙陳女順利搭上公車，因正值交通尖峰時段，車上很多乘客，其他乘客見狀也適時讓出空間予女子搭乘，為陳女帶來一道光。

(中時 )