國父紀念館整修計畫，有媒體報導地方里長提及館方要拆升旗台、國旗桿，還有欄杆，民眾質疑是意識形態作祟，對此，文化部長鄭麗君今（7）日上午於立院備質詢前受訪表示，「不知訊息是從哪裡來的，據我了解，從來沒有要拆除旗桿的事情，沒有這樣的規劃，所以希望不要政治化解讀。」

鄭麗君表示，「圍牆部分在原計畫也沒有，是送台北市都發局的都市計畫審議的時候，委員決議希望圍牆、欄杆能夠友善化，我想國父紀念館是依委員的決議進行規劃。」

鄭麗君強調，因國父紀念館已被指定為文化資產，欄杆建物改善還必須舉辦公聽會徵詢意見，送文資審議，「我想國父紀念館這邊應該就是依據台北市相關都市計畫及文資審議相關討論進行，所以完全沒有所謂的政治意識形態。」

鄭麗君表示，「我希望社會對公共議題的討論應該回歸到公共事務的本質，對市民、居民才是比較好、比較健康，動輒以政治化解讀，其實很多事情都沒有辦法好好討論清楚。」

(中時 )