明年總統大選，挺韓人士憂心蔡英文總統居高不下，韓國瑜南部競選辦公室副執行長謝龍介表示，以他的政治經驗判斷，如果蔡總統的民調贏韓國瑜6％，投票後反而會輸韓國瑜。另外，謝龍介也說，去年大家討厭民進黨，但今年民進黨已巧妙的轉移成討厭共產黨。

總統大選，韓國瑜氣勢無法上揚，讓韓陣營相當憂心，謝龍介上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問題提及數種選舉因素變化，其中包括 去年大家討厭民進黨，但今年在民進黨祕書長羅文嘉操作下，變成討厭共產黨；另外，去年挺韓人士敢於發聲表態，今年則較為噤聲。

謝龍介並點名媒體人陳揮文號召韓粉不表態，這些都可能影響民調。身為韓國瑜南辦副執行長，謝龍介也不諱言，對於年輕人較不支持韓國瑜是很令人「頭痛」的問題，但「反送中」高峰慢慢下降，只要跑掉的年輕人中，10個有辦法拉回2個，韓國瑜就能當選，至於要如何拉回年輕票，需要所有的人一起面對。

謝龍介也對年輕人有感而發，說今天台灣最大危機是國家認同沒有一個中心、太分裂了，有的人主張是中華民國，有人主張是台灣國 ，也有人什麼都沒關係，但他要說如果有人借殼上市又不愛中華民國，會變成大危機。

謝龍介並說，以他的政治經驗判斷，如果是正常的民調，蔡總統的民調結果贏韓國瑜6％，投票後反而會輸給韓國瑜」因為有些人原本就不喜歡韓國瑜，但無法認同蔡英文，儘管民調上說支持蔡英文，但不會出來投票。

(中時 )